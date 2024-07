Calciomercato Frosinone, è fatta per Mazzitelli al Como: cifre e dettagli

Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli. Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarà un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il centrocampista classe 1995 verrà messo a disposizione di Cesc Fabregas per rinforzare il centrocampo. Il giocatore - che era stato accostato a più riprese anche al Palermo - è reduce da un'ottima stagione con i ciociari, in cui ha segnato cinque gol in ventinove presenze. Numeri e prestazioni che non sono certamente passate inosservate.