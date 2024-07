Frosinone, Vivarini: “Società importante, daremo tutto. Su Caso e il mercato…”

Le parole del nuovo tecnico del Frosinone, Vincenzo Vivarini, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Mediagol ⚽️ 2 luglio - 14:41

Parola al neo allenatore del Frosinone, Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla sua nuova società ed ai suoi nuovi tifosi.

“Per me e il mio staff è un nuovo percorso. Tanto entusiasmo e una nuova avventura molto stimolante. Per me Frosinone è una piazza di altissimo livello. Abbiamo delle idee ben precise su cosa dobbiamo fare e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Ci butteremo a capofitto sul lavoro da fare. Vogliamo mettere in campo fin da subito le nostre idee. Punteremo molto sull’equilibrio. E’ una bella avventura di grande entusiasmo e motivazione come detto all’inizio.

Ringrazio Catanzaro che ci ha dato tutto quello che serviva per far lavorare bene a me e il mio staff. Siamo rimasti molto legati a loro e a quella gente. Spero di riuscire a dare anche qui le soddisfazioni che ho dato ai tifosi giallorossi”.

Obiettivi: “La squadra che ha già il Frosinone si sposa molto con la nostra idea di gioco. Abbiamo studiato la rosa prima di venire qui. Ovviamente la rosa deve essere puntellata in diversi ruoli, ma abbiamo grande fiducia sul lavoro di Angelozzi. Spero di entrare nella testa fin da subito i calciatori. Spero di riuscire subito a trovare la giusta intesa e quell’umiltà necessaria per ottenere risultati. L’obiettivo primario è quello di avere una squadra che sa quello che deve fare in campo. Sarà un campionato duro, pieno di squadre importanti. Mi riterrò soddisfatto a fine campionato se riusciremo a far divertire i tifosi che vengono allo stadio. Sono uno che negli anni passati ha sempre puntato sui risultati, indipendentemente dal bel gioco. In passato ho avuto squadre che magari non erano adatte al mio gioco ma alla fine ho cambiato delle cose per raggiungere il risultato. L’obiettivo primario è quello di ottimizzare il materiale a disposizione”.

Sulla scelta di Frosinone: “Siamo approdati in una società importante, che ha degli obiettivi giusti. Molto simili alle nostre idee. Per me il calcio è spettacolo, devo divertirmi e far divertire la gente che viene allo stadio. Frosinone mi dà la possibilità di raggiungere un sogno che ho. Ci vuole il tempo che ci vuole, ma qui c’è la possibilità di fare un passo in più rispetto a quanto ho fatto finora”.

Sul modulo: “Abbiamo dei principi di gioco precisi. E’ difficile ottenere subito ciò che si vuole. Ci sono dei calciatori già predisposti al lavoro che vogliamo fare noi. In chiave di non possesso è molto simile a quello dell’anno scorso, con magari più aggressività. L’idea è quella di essere ancora più dominanti in campo. Non abbiamo un modulo fisso, ci adattiamo. Per questo abbiamo bisogno di calciatori duttili. Prima si è parlato di Caso. Per me è un calciatore importantissimo con molte qualità. Anche Kvernadze lo è”.

Comunicazione con i calciatori: “Ancora no. Ma la prima cosa da fare è quello di sentirli e cercare di capirli. Sarà molto importante parlarci e capire le loro volontà. Il lavoro maggiore che dovremo essere bravi a fare è quello di ritrovare entusiasmo. Il primo problema quando si retrocede è quello di ricreare l’entusiasmo. Non dobbiamo sottovalutare questa negatività. L’importante è trovare subito la giusta rivalsa, ci deve scattare quella cattiveria, quella determinazione per tirare fuori ancor di più quello abbiamo”.

Messaggio ai tifosi: “Intanto li saluto. Dobbiamo essere bravi noi a farci apprezzare. L’unica cosa che gli prometto è tanta dedizione e lavoro. Daremo tutto. Da ieri fino a quando non andrò via prometto il massimo impegno e cura di ogni particolare”.

Ancora sugli obiettivi: “La cosa più bella che può avere un uomo è un sogno. Bisogna sempre coltivare qualcosa, bisogna sempre andare oltre. Mai accontentarsi. Il calcio è fatto proprio di sogni, allenare in Serie A ad esempio sarebbe qualcosa di straordinario. Ci sono state diverse chiamate in massima serie, però come sempre voglio meritare qualcosa sul campo. Spero di farlo anche qui”.

Infine sui giovani: “Ne ho fatti esordire tanti di giovani. Credo molto nella freschezza e nel lavoro di entrare nella loro testa. Ci sono dei giocatori dalle grandissime potenzialità qui, specialmente in difesa, ma che possono affermarsi a grandi livelli con il lavoro”.