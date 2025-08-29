Frosinone, emergenza in difesa in vista del Palermo: le ultime

Il Frosinone si avvicina alla sfida di domani sera al Renzo Barbera con un problema tutt’altro che secondario: la difesa è in piena emergenza. Come riportato da Il Messaggero – Edizione Frosinone, mister Massimiliano Alvini dovrà fare i conti con assenze pesanti e con una situazione di mercato ancora in bilico.
Squalificato Calvani e ai box Biraschi, resta in sospeso il caso Monterisi, intenzionato a trasferirsi alla Cremonese nonostante il club non voglia privarsene. Una defezione, quest’ultima, che ridurrebbe ulteriormente le opzioni a disposizione dell’allenatore dei ciociari, costretto a studiare soluzioni alternative per il reparto arretrato.
Al momento, i centrali di ruolo disponibili sono soltanto Bracaglia e Gelli. Alvini potrebbe adattare Marchizza in mezzo, spostando Masciangelo sulla corsia mancina, oppure optare per una difesa a tre con l’arretramento di alcuni esterni.
Il rebus difensivo rischia dunque di condizionare la gara contro un Palermo partito con il piede giusto e che davanti al proprio pubblico vuole confermarsi dopo il successo all’esordio contro la Reggiana.
