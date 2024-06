Frosinone, Tuttosport: “Mazzitelli partirà solo per la A, no a offerte da club di B”

E' in cima alla lista del Palermo in questa sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Luca Mazzitelli, centrocampista e capitano del Frosinone, reduce da un'ottima stagione in Serie A nonostante la retrocessione. Un futuro tutto da scrivere. Diversi i club sulle tracce del classe 1995: oltre ai rosanero, il giocatore ex Sassuolo e Monza è finito nel mirino di alcune società di Serie A. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di "Tuttosport", il calciatore partirà "solo per un club della massima serie" e "non saranno prese in considerazione offerte da club di B". Sullo sfondo anche la possibile permanenza dello stesso Mazzitelli al Frosinone: potrebbe "essere il giocatore-base, da non cedere, a cui consegnare le chiavi della squadra", conclude il noto quotidiano.