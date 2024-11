Frosinone-Palermo, Giannitti: “Mettiamo da parte le polemiche, ai playoff è stata vittoria meritata”

Le Parole di Marco Giannitti, ex Ds del Frosinone, in merito alla Serie A e all'imminente Frosinone-Palermo

Marco Giannitti, ex Ds dell'Ascoli e in occasione della discussa finale play-off del 2018 tra Palermo e Frosinone dirigente dei ciociari, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi di cui ha parlato, soffermandosi anche sulla imminente sfida tra Palermo e Frosinone.

LA SERIE A — L'ex Ds ha parlato della situazione in questo momento della Serie A: "Inter-Napoli? I partenopei stanno facendo un nuovo percorso. Conte in due mesi ha dato un’impronta. Quella di domenica sarà una partita aperta, mi aspetto un match aperto dove bisognerà vedere anche le fatiche di coppa dell’Inter. Sfida nella sfida? Lukaku che torna da ex. Sarà l’attore principale e mi aspetto che presto sia protagonista. Ma come detto il Napoli ha un nuovo progetto dove Conte sta lavorando molto sulla mentalità".

"Il Milan? Anche quello è un progetto nuovo, come impronta di gioco non sta primeggiando. Poi va in Champions in una grande gara europea e fa la differenza, è in fase di creare un altro tipo di atteggiamento e gestione. Se Leao è il giocatore dell’anno scorso può essere determinante".

FROSINONE-PALERMO — L'ex Ds del Frosinone ha parlato dell'imminente sfida tra Frosinone e Palermo e gli strascichi che si porta la famosa finale Play-off: "Quella vittoria è stata meritata. Il Frosinone ha strameritato in tutto e per tutto. Mi associo a quanto ha detto Stirpe: mettiamo da parte le polemiche. Di quella sera mi rimane la grande gioia di una piazza che amo, della seconda promozione in A. È stata una vittoria meritata, al di là dell’episodio dei palloni".

"Momento di difficoltà per il Frosinone? La retrocessione è stata amara. La squadra ha avuto tanti infortuni. Ma il Presidente Stirpe avrà raccolto il gruppo responsabilizzandolo. La crisi è passeggera".