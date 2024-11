Ex rosa, Miccoli sui social: “Palermo, sei sempre stata casa mia”

IL RINGRAZIAMENTO AI TIFOSI

L'ex capitano rosanero ha ringraziato calorosamente i suoi ex tifosi, che lo hanno riaccolto con entusiasmo e al presidente Mirri: "Palermo, sei sempre stata casa mia, e Domenica più che mai mi hai fatto sentire tutto il tuo affetto. Tornare al Renzo Barbera è stato incredibile, un’esperienza che mi ha regalato emozioni indescrivibili. A distanza di qualche giorno ho ancora oggi difficoltà a mettere tutto in queste righe. Voglio ringraziare tutti voi, tifosi rosanero, che in questi anni non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno, specialmente i ragazzi della curva. Mi avete nuovamente accolto e lasciato senza parole. Grazie al Presidente Dario Mirri, e a tutta la città di Palermo per l’accoglienza calorosa e per avermi fatto sentire nuovamente a casa.