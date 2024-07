Calciomercato Frosinone, Mazzitelli verso l’addio? Contatti in corso con il Como

Futuro in Serie A per Luca Mazzitelli? Il capitano del Frosinone, fra i migliori per continuità nonostante la retrocessione in B, sarebbe finito nel mirino di una neopromossa. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il Como sarebbe sulle tracce del classe 1995, accostato a più riprese al Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato. Contatti tra le parti in corso per provare a chiudere l'affare. D'altra parte, a fronte di un’offerta economica importante, sia per il calciatore, sia per il club, il Frosinone lascerebbe partire il centrocampista, seppur a malincuore. Una proprietà ricchissima e acquisti ambiziosi per la squadra di Cesc Fabregas, che ha già ufficializzato diversi nuovi innesti: da Alberto Moreno ad Andrea Belotti, fino a Pepe Reina ed Alberto Dossena, con Mazzitelli che potrebbe essere uno degli ulteriori rinforzi con vista Serie A. Seguiranno aggiornamenti...