Frosinone, Angelozzi: “Stagione difficilissima, tutte possono andare in Serie A”

"Il calendario è facile e difficile al tempo stesso, le squadre vanno incontrate tutte". Lo ha detto Guido Angelozzi, intervenuto durante la compilazione del calendario della prossima Serie BKT 2024/2025. "Ogni partita per noi deve essere affrontata come fosse l’ultima di campionato. La Serie B è composta da squadre molto blasonate ma ogni anno ci sono le sorprese, per questo è difficile fare previsioni. Sarà una stagione lunghissima e difficile, ma mai come in questa che verrà tutte possono andare in Serie A e tutte possono retrocedere", ha concluso il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, ultima squadra che il Palermo affronterà in campionato il 9 maggio al "Renzo Barbera".