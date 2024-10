Frosinone, a un passo l’esonero di Vivarini: i possibili sostituti

Dopo un inizio di campionato non positivo caratterizzato da una sola vittoria e l'ultimo posto in classifica, il Frosinone sembra intenzionato a cambiare rotta con un nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da "tuttomercatoweb", Vivarini è ad un passo dall'esonero dopo nove partite di campionato, dovrebbe mancare solo l'annuncio del presidente Stirpe. Il tecnico dei ciocari non è finora riuscito a dimostrare le sue potenzialità emerse l'anno scorso a Catanzaro, dove il suo calcio veniva classificato tra i migliori in Italia.