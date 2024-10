Palermo, perchè questo inizio deludente? Per i tifosi rosanero non ci sono dubbi

Le opinioni dei tifosi riguardo all'inizio di campionato rosanero non all'altezza delle aspettative.

Mediagol ⚽️ 22 ottobre - 09:00

Dopo la partita discontinua del Palermo al "Braglia" ci si chiede il perché di questo inizio di campionato così sotto le aspettative. Secondo i tifosi tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, le colpe sono ben distribuite tra tutte le parti coinvolte.

MERCATO SBAGLIATO E SOCIETÀ — Per il 66% dei votanti il brutto inizio è caratterizzato da un mercato non all'altezza dell'obiettivo: dopo un altra sessione di calciomercato caratterizzata da colpi economicamente dispendiosi, i risultati non sembrano quelli sperati. Le Douaron, acquisto più oneroso della Serie B di quest'anno, non si è ancora integrato nella squadra e, al momento, le sue potenzialità si sono solo intraviste. Blin e Gomis sono stati fermati da due brutti infortuni, soprattutto quello del portiere che lo terrà fuori per tutta la stagione. L'acquisto di Appuah per ora è un grande punto interrogativo: il 2004, acquistato per 1 milione e mezzo, ha disputato finora solo 11 minuti e non sembra figurare nelle rotazioni della squadra in questa fase. A questo si collega anche il 42% dei tifosi che incolpa la società di una gestione non perfetta anche nelle scelte di mercato.

GIOCATORI E ALLENATORE — Non mancano i tifosi che danno la colpa a chi scende in campo, ovvero i calciatori. Secondo il 34% dei votanti i giocatori hanno la colpa di questo brutto inizio, sia per uno scarso impegno ma anche per errori individuali che hanno portato a sprecare tante occasioni per la rincorsa ai primi 2 posti. Anche Alessio Dionisi, secondo il 29% dei tifosi, non è esente da colpe, soprattutto per scelte di modulo che, secondo una parte della tifoseria, non sono congeniali alle qualità della squadra.

COMPLESSITÀ DEL CAMPIONATO — Secondo solo il 4% dei tifosi l'inizio del Palermo è deficitario per merito di un campionato competitivo e sempre aperto, come negli ultimi anni si è sempre dimostrata la Serie B. Non sembra, secondo la maggior parte dei tifosi, una giustificazione valida ai soli 12 punti conquistati in 9 partite, tra cui solo 2 in casa.