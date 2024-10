Palermo-Reggiana, l’analisi della partita: una sfida insidiosa

L'analisi della gara contro la Reggiana, reduce da una vittoria convicente contro il Frosinone

Mediagol ⚽️ 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 12:11)

Sabato 26 ottobre andrà in scena Palermo-Reggiana, una sfida che i rosanero guidati da Dionisi dovranno affrontare con altro tipo di mentalità rispetto al secondo tempo di Modena per portarsi il miglior risultato possibile.

L'ANALISI DELLA REGGIANA — Gli uomini di William Viali si presentano come una squadra molto interessante, che gioca un buon calcio e soprattutto non subisce molto: I granata possono vantare la seconda miglior difesa del campionato, con soli 8 gol subiti. Nell'ultimo match contro il Frosinone gli emiliani si sono schierati con un 4-3-2-1 favorendo un gioco più centrale grazie a Girma e Marras sulla trequarti e Vido come unica punta.

Proprio l'ottimo dialogo tra quest'ultimi ha portato al gol dell'1-0, su un'ottima azione di Marras che imbuca Vido. L'ex Palermo è stata una delle novità di quest'ultimo weekend che probabilmente verrà riproposta nel match del "Barbera". Sulla linea di centrocampo il faro è un altro ex rosanero: Leo Stulac è stato il titolare nell'ultima uscita dei granata ed è riuscito a dare qualità anche grazie all'ottimo apporto delle mezzali. Sersanti è stato autore di un'ottima gara, essendosi anche procurato il rigore. A completare il reparto un'ottima prova di Ignacchiti.

Nelle retrovie la linea difensiva vede Meroni, che non ha saltato nemmeno un minuto quest'anno e il giovane Lucchesi fresco della conquista del posto da titolare. Sulla fascia destra l'esperto Fiamozzi è una garanzia, mentre su quella sinistra Fontanarosa è la prima scelta: I due terzini sono in gradi sia di spingere che di difendere in maniera composta. In porta l'esperto Bardi, autore di un'ottima parata nei minuti conclusivi del match di questa domenica su Begic. Nelle ultime 5 partite i granata hanno trovato 5 punti figli di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 3 gol fatti e 4 subiti.

L'ANALISI DEL PALERMO — I rosanero arrivano a questa partita dopo un deludente pareggio in rimonta contro il Modena: la tifoseria aspetta un segnale in casa, dopo i soli due punti conquistati fra le mura amiche. Il test contro i granata non sarà dei più semplici, ma gli uomini di Dionisi hanno bisogno di punti e certezze, soprattutto mentali, dopo una partita molto discontinua come quella al "Braglia". Questo match potrebbe dare più di una risposta sul continuo di campionato dei rosanero, soprattutto dopo un incontro che ha messo in risalto un primo tempo ottimo sul piano del gioco da parte di Segre e compagni per poi spegnersi nella seconda frazione.

L'ANALISI DEL MATCH — La partita del "Barbera" potrebbe essere un match molto bloccato: i granata sanno difendersi bene e d'altra parte i rosanero in casa hanno grandi difficoltà a trovare il gol, uno solo in tre partite: la sensazione è che non sarà un incontro pieno di reti. Il Palermo è obbligato a trovare i primi tre punti in casa per aggiustare la classifica e provare ad aprire un filotto, ma d'altra parte la Reggiana non si farà trovare impreparata e cercherà punti preziosi per ambire a un piazzamento play-off.