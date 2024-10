Palermo, i dati non mentono: crollo inspiegabile al Braglia

SECONDO TEMPO

Un secondo tempo in totale calo rispetto al primo: il Palermo ha concesso 14 tiri ai canarini, 7 dentro la propria area. Male anche a livello di gioco e tenuta del campo: 180 passaggi riusciti, molto meno del primo tempo, e pochissima manovra nel fronte offensivo come mostrano i dati individuali di Matteo Brunori e Jeremy Le Douaron: solamente tre tocchi per l'Italobrasiliano in 20 minuti e neanche un tiro, figli di un attacco sterile e con poche idee. Non meglio il francese, che ha toccato per sole nove volte il pallone per lo stesso minutaggio del capitano rosanero. Un altro dato da sottolineare riguarda il dato rispetto ai tiri dentro l'area: uno solo negli ultimi 45. Da questi dati si evidenzia quanto gli uomini di Dionisi abbiano cambiato totalmente atteggiamento, andando ad abbassarsi e a ricreare la totale confusione nella manovra della partita contro la Salernitana.