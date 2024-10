Palermo-Reggiana, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT

E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.00.