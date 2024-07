Frosinone, Mazzitelli: “Puntiamo a tornare in A, consapevole di poterci stare”

"L'ultima stagione mi ha dato la consapevolezza che in Serie A posso starci. Negli anni passati non mi era piaciuto come l'avevo interpretata e sentivo il bisogno di rifarmi". Lo ha detto Luca Mazzitelli, intervistato ai microfoni di "Cronache di Spogliatoio". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Frosinone, accostato anche al Palermo nelle ultime settimane: dalla retrocessione in Serie B della compagine ciociara, di cui è capitano, alla sua esperienza in A. Ma non solo... "Servirà trovare l'entusiasmo per ripartire. Tante squadre dopo la retrocessione hanno avuto difficoltà. Dovremo essere bravi a trovare l'alchimia giusta fin dall'inizio. Siamo in buone mani. Puntiamo a tornare in Serie A con una garanzia: il direttore Angelozzi. E Vivarini ha dimostrato di avere un calcio riconoscibile", le sue parole.