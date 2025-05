LE PAGELLE DI PALERMO-FROSINONE 2-0. La doppietta di Brunori qualifica i rosa ai playoff, ma quanti rimpianti

Il Palermo batte il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori, ma la vittoria aumenta al contempo i rimpianti per i tanti punti persi per strada. Martedì sera i rosa hanno incredibilmente l'occasione di agganciare il quinto posto in caso di successo contro la Carrarese e contemporanea sconfitta della Juve Stabia (contro la Sampdoria) e sconfitta o pareggio del Catanzaro (contro il Mantova). Sognare non costa nulla, ma il vero campionato inizierà con i playoff.