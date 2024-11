LE PAGELLE DI FROSINONE-PALERMO 1-1. Un pareggio contro l’ultima in classifica che lascia l’amaro in bocca

Il Palermo pareggia democraticamente in casa del Frosinone (ultima in classifica, seconda peggiore difesa, secondo peggior attacco) lasciando l'amaro in bocca ai tifosi che si aspettavano tutt'altra partita dopo la sconfitta col Cittadella. Si torna in campo domenica 24 novembre per il semi-posticipo (17:15) con la Sampdoria al Barbera.