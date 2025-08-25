Frosinone, Alvini: “Contro i rosa cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità”

L'allenatore dei gialloblu è intervenuto nel post gara, rilasciando anche qualche dichiarazione riguardante la sfida contro il Palermo, in programma sabato

⚽️ 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 00:35)

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è intervenuto dopo la vittoria per 2-0 contro l'Avellino. Ha rilasciato qualche dichiarazioni riguardanti la sfida contro il Palermo, in programma settimana prossima: “C’è da dare grande merito alla squadra per l’impegno, la professionalità e il sacrificio. Parlo di gruppo: oggi la squadra è stata forte, soprattutto nei momenti chiave. Veniamo da una buona settimana in cui ho visto grande lavoro. Voglio elogiare tutti: per l’impegno, per le idee, per la capacità di gestire anche i momenti negativi”.

Sulla prestazione:

“Il lavoro da fare è ancora lungo, il percorso è davanti a noi. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà e tutto questo passa dal miglioramento che dobbiamo ricercare ogni giorno. Noi dobbiamo meritarci gli applausi dei tifosi, la loro passione e il loro sostegno: per questo dobbiamo mettere tutto dentro la partita. Restando uniti si può sempre fare meglio. La squadra ha voglia di far bene, lo spirito è quello giusto e oggi siamo stati premiati, come domenica scorsa a Monza”.

Sul prossimo impegno col Palermo:

“Guardiamo avanti con fiducia. Cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Speriamo di recuperare qualche giocatore e di presentarci al massimo delle possibilità. Avevamo quattro assenze, l’Avellino qualcuna in più, ma le nostre erano quattro fratture: abbiamo perso ragazzi per mesi. È un aspetto che non viene sottolineato abbastanza e ci tengo a farlo. Dedico a loro questa vittoria”.