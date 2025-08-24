mediagol palermo Frosinone, espulso un titolare durante il match contro l’Avellino: salta il Palermo

Frosinone, espulso un titolare durante il match contro l’Avellino: salta il Palermo

Nel corso del match tra Frosinone e Avellino, un difensore titolare della formazione gialloblù ha commesso un'irregolarità, ricevendo il cartellino rosso
Il Frosinone nella serata odierna ha dato il via al suo campionato di Serie B, affrontando l'Avellino tra le mura amiche. La sfida per gli uomini allenati da Massimiliano Alvini è stata molto positiva, come lo dimostra il risultato di 2-0 in favore, al termine del match. Ma, al minuto 62', Gabriele Calvani, ha lasciato i gialloblù in 10, per aver negato una chiara occasione da rete, commettendo fallo.

Il Frosinone, dunque, dovrà fare a meno del suo difensore titolare per la trasferta di Palermo, in programma settimana prossima. Assenza importante, quindi, per Alvini, infatti, il classe 2004, stava dando fino al 60' ottime impressi0ni.

