Il Frosinone nella serata odierna ha dato il via al suo campionato di Serie B, affrontando l'Avellino tra le mura amiche. La sfida per gli uomini allenati da Massimiliano Alvini è stata molto positiva, come lo dimostra il risultato di 2-0 in favore, al termine del match. Ma, al minuto 62', Gabriele Calvani, ha lasciato i gialloblù in 10, per aver negato una chiara occasione da rete, commettendo fallo.
Frosinone, espulso un titolare durante il match contro l’Avellino: salta il Palermo
Nel corso del match tra Frosinone e Avellino, un difensore titolare della formazione gialloblù ha commesso un'irregolarità, ricevendo il cartellino rosso
Il Frosinone, dunque, dovrà fare a meno del suo difensore titolare per la trasferta di Palermo, in programma settimana prossima. Assenza importante, quindi, per Alvini, infatti, il classe 2004, stava dando fino al 60' ottime impressi0ni.
