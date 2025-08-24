Frosinone, espulso un titolare durante il match contro l’Avellino: salta il Palermo

Nel corso del match tra Frosinone e Avellino, un difensore titolare della formazione gialloblù ha commesso un'irregolarità, ricevendo il cartellino rosso

Il Frosinone nella serata odierna ha dato il via al suo campionato di Serie B, affrontando l'Avellino tra le mura amiche. La sfida per gli uomini allenati da Massimiliano Alvini è stata molto positiva, come lo dimostra il risultato di 2-0 in favore, al termine del match. Ma, al minuto 62', Gabriele Calvani, ha lasciato i gialloblù in 10, per aver negato una chiara occasione da rete, commettendo fallo.