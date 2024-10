Tuttosport: “Frosinone, Vivarini si gioca l’ultima chance”

Il Frosinone è in piena crisi, ultimo in classifica con cinque sconfitte su nove partite. Contro il Pisa potrebbe essere dentro o fuori per il futuro di Vivarini.

⚽️ Mediagol 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 07:23)

L'edizione odierna di "Tuttosport" si sofferma sul momento delicato del Frosinone, sottolineando come Vivarini sia arrivato a giocarsi la permanenza in gialloblù a partire dalla prossima gara.

LA CRISI — Il Frosinone si trova in una situazione di crisi, con l'ultimo posto in classifica che rappresenta solamente la punta dell'iceberg. La squadra di Vincenzo Vivarini è travolta da un mix di rabbia e amarezza, alimentate dalla pessima sconfitta subita contro la Reggiana, la quinta stagionale su nove partite disputate. Questo andamento negativo è ormai una conferma che la stagione dei ciociari è partita con il piede sbagliato e che sta proseguendo nella stessa identica direzione. Anche per il tecnico abruzzese, gli alibi sembrano ormai esaurirsi sempre di più. Nonostante il ds Guido Angelozzi abbia più volte espresso fiducia verso l'allenatore, i numeri sono davvero impietosi. Il Frosinone si trova in fondo alla classifica con la seconda peggior difesa del campionato con sedici gol subiti e solo una vittoria all'attivo.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci sono gli infortuni, che non possono essere una scusante ma hanno sicuramente complicato ancor di più il lavoro dell'allenatore. Gli stop di giocatori come Cittadini, Darboe, Tsadjout, Pecorino e Distefano hanno messo Vivarini in costante emergenza, soprattutto in attacco. Anche a Reggio Emilia, la situazione non è cambiata: Anthony Partipilo ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico dopo appena un quarto d'ora di gioco.

Dopo l'ultimo stop il malumore dei tifosi è sfociato in una civile contestazione. Ha commentatato l'allenatore: "Siamo andati a salutarli ugualmente nonostante loro fossero andati via. Meritano rispetto in tutto, ci hanno chiesto di più come è giusto che sia".

Il malumore tra i tifosi frusinati sta crescendo. Sebbene il club ciociaro sembri aver rinnovato la fiducia nel tecnico, la prossima sfida contro la capolista Pisa potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale. Per Vivarini è praticamente una sorta di "dentro o fuori".