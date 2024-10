Serie B, Lerda: “Lo Spezia va forte. Il Palermo? ha una grande proprietà, però…”

" Pinamonti ha mandato un segnale importante. Su Balotelli vado sempre coi piedi di piombo: ha sprecato un talento incredibile nel tempo, valuterei bene, attentamente. In quanto a qualità - ha aggiunto l'ex Pescara - si presenta da solo, ma bisogna capire bene cosa vuol fare e le motivazioni".

" Il Palermo? Ha speso tanto, ha un grande allenatore e una grande proprietà. La B però è tosta. Ci sono sempre le insidie dietro l’angolo. Quello di Modena - ha sottolineato l'ex Lecce - è un passo falso perché era in vantaggio di due reti ".

Lo Spezia? Vincere a Salerno non è mai facile. È sempre uno stadio che rumoreggia, importante. Vanno forte sia loro che il Pisa. Il Cittadella naviga in posizioni non da loro. Nel senso che negli ultimi anni hanno militato sempre nelle zone alte. Tutti gli allenatori che sono passati da Cittadella sono stati anni, se hanno cambiato - ha continuato Lerda - c’è un motivo".