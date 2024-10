Serie B, parte bene Corini, Sassuolo show e Palermo con dubbi: il punto sulla 9ª giornata

Giornata di Serie B tanto attesa durante la sosta per le nazionali, non sono mancate le sorprese nel campionato cadetto

⚽️ Mediagol 21 ottobre - 08:15

Dopo le partite di domenica 20 ottobre, è terminata la nona giornata di Serie B, caratterizzata come sempre da risultati sorprendenti, tipici del campionato cadetto. Allo stesso tempo, però, non sono mancate conferme, sia positive che negative, che rispecchiano l'andamento già delineato nelle prime fasi della stagione.

LA ZONA PROMOZIONE — VINCE LA CREMO DI CORINI, SASSUOLO SHOW, OK PISA E SPEZIA

Parte alla grande la nuova Cremonese di Eugenio Corini, subito una vittoria fuori casa contro la Juve Stabia. I grigiorossi conquistano tre punti che gli permettono di tornare a lottare per i vertici del campionato. Sblocca la partita dopo solo 5' minuti un bel gol al volo di Antov, ma poco dopo saranno le vespe a trovare il gol con la trasformazione di Adorante su calcio di rigore, trovando il suo quarto centro in campionato. Nella ripresa la Cremo ha trovato il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con l'ex rosanero Vazquez, che non sbaglia pronto sotto porta, complice la papera del portiere dei gialloblù, Thiam. Terminato con il risultato di 1-2 questo scontro di alta classifica, entrambe le squadre si posizionano al quarto posto con la promozione diretta che dista 5 punti.

Ulteriore prova di forza, invece, per il Sassuolo che dopo aver dominato il Cittadella per 6-1 ripete la goleada anche contro il Brescia. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, i neroverdi hanno trovato rapidamente vantaggio con il gol di Pierini, successivamente ha pareggiato i conti Fogliata per le rondinelle. Nel secondo tempo è show totale dei neroverdi, a segno Volpato, Laurentié, Iannoni e nuovamente Pierini. Inutile il gol di Bjarnason per la squadra di casa, finisce 2-5 al Rigamonti. Sassuolo che rimane a -1 dalla zona promozione diretta, mentre il Brescia resta in comoda zona playoff al sesto posto.

Molto bene anche la capolista che continua a convincere in questo inizio di stagione. Il Pisa vince per 1-2 sull'ostico campo del Sudtirol. Buona prestazione comunque per gli altoatesini che trovano il vantaggio con Tait dopo un'ottima prima mezz'ora di gara. Dura solo 9 minuti però l'1-0 della squadra di casa, i nerazzurri pareggiano i conti con il bomber danese Lind, che ha trovato il suo secondo gol di fila certificando il suo buon momento di forma dopo un avvio di adattamento al calcio italiano. Chiude la partita l'esterno siciliano Alessandro Arena trasformando dal dischetto il gol del vantaggio al minuto 59. Settima vittoria in campioanto per il Pisa che mantiene a +3 la prima posizione. Al nono posto invece il Sudtirol che resta in lotta per un posto ai playoff.

Rimane in zona promozione lo Spezia che non sbaglia contro la Salernitana. All'Arechi termina 0-2 per i bianconeri che offrono una prestazione solida e di qualità contro un avversario, che seppur non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, rimane sempre una squadra importante nella categoria. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa arriva il vantaggio dei liguri con un gol incredibile dell'ex rosanero Edoardo Soleri che dopo la battua di un corner ha trovato un gol spettacolare in acrobazia. Raddoppia per la squadra ospite il giovane difensore centrale Bertola, che dopo un grande avvio di stagione ha attirato su di se l'attenzione di diverse squadre di Serie A. Brutta sconfitta dunque per la Salernitana che sembrava in ripresa dopo la vittoria a Palermo ma che adesso dovrà vedersi risollevare il brutto 14esimo posto in classifica.

LA ZONA PLAYOFF — PALERMO A DUE FACCE, GARA FOLLE A CESENA, BUONA REGGIANA

Al Braglia è andato in scena il match tra Modena e Palermo, terminato sul risultato di 2-2. I rosanero offrono un ottimo calcio giocato nella prima frazione di gara. Primi 45' di dominio sull'avversario, certificato dalle reti di Verre e Insigne. Nella ripresa sarà vuoto totale dei rosa a sia a livello tattico che mentale, Dionisi chiede alla squadra di abbassarsi, rinunciando cosi al bel calcio visto nel primo tempo e permettendo al Modena di avere la meglio nella ripresa. La squadra di Bisoli ha trovato meritatamente il pari con le reti di Gliozzi e Caldara, assicurandosi così un punto prezioso per consolidare la zona salvezza alla 15esima posizione. Il Palermo invece deve cercare di abbandonare il prima possibile il settimo posto e accorciare il distacco con le contendenti per la promozione diretta.

Grande vittoria per la Reggiana sul Frosinone, al Mapei termina 2-0 per i padroni di casa. Cinica e solida la squadra di Viali contro i ciociari in crisi che sprofondano all'ultimo posto in classifica. Doppietta di Luca Vido per gli emiliani, al minuto 14' segna il vantaggio con un gran destro in area di rigore, mentre al 66' trasformerà il calcio di rigore che vale il raddoppio. Tre punti che posizionano la Reggiana all'ottavo posto in classifica.

Gara ricca di gol quella tra Cesena e Sampdoria, terminata con un totale di otto reti. Tanto divertimento quanto errori difensivi da entrambe le parti. Il primo tempo è un botta e risposta continuo tra le due squadre, vantaggio Cesena con Prestia che successivamente si fa autogol per il pari dei blucerchiati, troveranno poi la rete del vantaggio con Meulensteen, risposta dei bianconeri con Adamo. Nella ripresa succede di tutto, segna nuovamente Meulensteen per gli ospiti e allarga le distanze Tutino. Torna in partita il Cesena con il gol di Kargbo e quello del pari di Shpendi per il momentaneo 4-4 che però verrà annullato dal VAR. La chiude Akinsanmiro per il 3-5 finale. Samp che lascia le zone calde della classifica posizionandosi al 12esimo posto e Cesena che abbandona la zona playoff posizionandosi al 13esimo.

LA ZONA SALVEZZA — CATANZARO VIVO, RESISTE IL COSENZA, MALE IL CITTADELLA

Nelle zone basse della classifica Bari e Catanzaro pareggiano per 1-1. I padroni di casa vanno in vantaggio al 30' grazie a un gol dell'algerino Dorval, ma i calabresi trovano meritatamente il gol del pari al 74' con Iemmello che torna con una rete dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per due gare. I galletti con una vittoria avrebbero potuto agganciarsi al treno playoff invece si ritrovano fermi all'11esimo posto. I giallorossi con il terzo pareggio consecutivo rimangono al 16esimo posto che vorrebbe dire playout.

Un altro scontro cruciale per la zona salvezza è stato Cittadella-Cosenza, terminato con il risultato di 0-0. La gara dei calabresi sarà condizionata dall'espulsione di Venturi al minuto 37' che ha costretto gli uomini di Alvini a giocare in dieci uomini. Il Cittadella ha attaccato senza grandi risultati fino al 94' quando Pavan ha trovato il gol del vantaggio che però è stato annullato dal VAR per posizione di fuorigioco. Un risultato che, per come si era messa la gara, è stata quasi come una vittoria per la squadra ospite, mentre il Cittadella al debutto di Dal Canto in panchina ha tanto da recriminare. Le due squadre rimangono inchiodate rispettivamente a 18esimo e 19esimo posto.

Pareggio amaro per Carrarese e Mantova che non smuovono la loro classifica, finisce 1-1 a Carrara. Gli uomini di Possanzini trovano al 69' esimo il gol del vantaggio con un rigore trasformato dall'ex Palermo Leonardo Mancuso. Durà pochissimo il vantaggio degli ospiti, bastano solamente due minuti alla squadra di casa per trovare il pari con il gol di Schiavi. Carrarese che rimane al 17esimo posto e Mantova che mantiene comodamente l'11esima posizione.