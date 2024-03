Frosinone-Sassuolo, Di Francesco: “Dispiace per Berardi, sarà una gara delicata”

Eusebio Di Francesco , tecnico del Frosinone , nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo , ha parlato anche dell'infortunio di Berardi , suo giocatore ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei neroverdi, che dovrà rimanere fuori per molti mesi:

"Mi dispiace per Berardi, l'ho anche sentito e anche pubblicamente gli auguro il meglio. Siamo due squadre che vogliono fare risultato, loro sono sotto di noi, vogliamo venire fuori da questo momento attraverso una grande prestazione ma sarà importante il risultato. Gara delicata come le altre a seguire".

CHI HA PIU' DA PERDERE - "Se dovessimo guardare per come sono state costruite le squadre e per le ambizioni il Sassuolo dovrebbe avere maggiore forza. Noi abbiamo il vantaggio dei punti ma si deciderà in quei 100 minuti e per ora è 50 e 50. Andremo sicuramente a giocarcela".