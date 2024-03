Serie A, Capozucca: “Thiago Motta è un top, per Allegri parlano i risultati”

Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, ha rilasciato dichiarazioni sui tecnici emergenti della Serie A

⚽️ 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 21:05)

Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, è intervenuto in diretta ai microfoni di Tv Play parlando dei tecnici emergenti della Serie A:

"Mi fa enorme piacere vedere tutti questi giocatori che hanno raggiunto grandi traguardi. Gasperini tutti ci considerano come un fratello calcisticamente, perché siamo stati tanti anni insieme. Abbiamo raggiunto risultati importanti, col Genoa siamo arrivati quarti in Serie A, un traguardo impensabile. Adesso invece vedo Thiago Motta, ma ero sicuro, perché era già da giocatore un allenatore in campo. Juric è stato più una sorpresa perché l’ho avuto da giocatore, ma non pensavo diventasse un allenatore così bravo”.

MOTTA -"Thiago Motta non ha problemi, è un top in tutti i sensi. A livello caratteriale può allenare qualsiasi squadra, è sicuro dei suoi mezzi e in sé stesso incredibile. Allenatore super".

ALLEGRI - "Per Allegri parlano i risultati. Prima viene apprezzato perché con una squadra giovane era alle spalle dell’Inter che è una corazzata, ora invece senza risultati viene messo in discussione. Guardando il suo score bisognerebbe solo stare zitti e apprezzare ciò che ha fatto. Io comunque dovessi scegliere un allenatore per la Juve sceglierei sempre Gasperini".

