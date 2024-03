Salernitana, Liverani: “Dia? Episodio chiuso. Contro il Cagliari match fondamentale”

Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, è intervenuto alla vigilia del match tra il Cagliari e la compagine campana, in sede conferenza stampa, per presentare la sfida in programma domani alle ore 15:00, allo stadio Unipol Domus.

“Dia ha parlato con il presidente, la mia porta è sempre aperta e ci siamo chiariti dopo quanto accaduto. Per me l’episodio è chiuso anche perché tutti possono sbagliare. Nelle prossime settimane vediamo cosa potrà succedere, se il calciatore darà disponibilità potrebbe essere reintegrato. Sinceramente non so se Dia abbia preso bene o male quanto deciso, quello che importa è che la squadra sappia che Fabio Liverani è uguale per tutti sotto certi aspetti. Quando operi con linearità a mio avviso ti guadagni il rispetto. Il presidente ha parlato e tutti eravamo d’accordo su quella decisione. Squadra finalmente al completo? Dobbiamo partire dal presupposto che Fazio è fermo da due mesi e anche Pirola è reduce da un problema fisico. Hanno lavorato bene ma il loro minutaggio va gestito per evitare ricadute. Contro il Cagliari sarà una partita fondamentale, Ranieri è un guru del calcio internazionale. Siamo consapevoli di cosa dobbiamo fare per avvicinarci a chi ci precede”.