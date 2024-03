Napoli-Torino, le probabili formazioni: Juric con Zapata e Sanabria. Kvara dal 1′

La presentazione e le probabili formazioni del match tra Napoli e Torino, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. La sfida è in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona".

⚽️ 8 marzo - 12:44

di Anthony Massaro

E' tempo di tornare a pensare al campionato, dopo una bella settimana di notti europee, nella quale Milan, Fiorentina e Roma hanno avuto ragione su Slavia Praga, Maccabi Haifa e Brighton. Adesso riparte la Serie A, questa sera alle 20:45 con Napoli-Torino, anticipo della ventottesima giornata. In programma allo stadio "Diego Armando Maradona".

La voglia di continuare a crescere, di tornare a giocare con continuità il calcio che ha fidelizzato un popolo ed incantato l'Europa. Il desiderio di finire con un piazzamento degno di nota, una stagione iniziata male, proseguita peggio e dal finale tutto da scrivere. Partenopei contro granata, possono definire un ulteriore passo della stagione azzurra, finita nelle mani di un "Ciccio" Calzona qualsiasi, passato dall'essere il semplice collaboratore tecnico di un maestro come Luciano Spalletti, nel brillante anno dello scudetto, al comandante di una nave che con Mazzarri sembrava diretta nei fondali più scuri della metà classifica. Due pareggi (uno al debutto con il Barcellona in UCL) e due vittorie nella gestione dell'attuale commissario tecnico della Slovacchia, in quel di Napoli.

L'ultimo successo, quello più bello, contro l'acerrima nemica di sempre. La Juventus, uscita sconfitta dal terreno di gioco campano per 2-1, grazie, soprattutto, alla firma di Raspadori al minuto 88', dopo il rigore parato da Szczęsny ad Osimhen. Inutile il pareggio di Chiesa pochi minuti addietro al secondo vantaggio dei padroni di casa. In copertina, invece, c'è spazio per il centro di K'varatskhelia al tramonto del primo tempo, che aveva inizialmente sbloccato la pratica. Adesso il club del patron De Laurentiis è settimo, a quota 43 punti, conscio di dover affrontare il Barcellona in settimana e con l'obbligo di strappare il bottino pieno al Toro per accorciare il gap con il quarto posto (occupato dal Bologna), che al momento dista otto punti.

L'apoteosi granata, il tris al Napoli di Mazzarri e quei momenti dal sapore di Grande Torino. Adesso è tutto archiviare, c'è una gara di ritorno da giocare, completamente distaccata e probabilmente diversa rispetta a quella disputata in Piemonte, tra l'altro, lo scorso 7 gennaio. E' un momento difficile per la squadra di Juric, dal punto di vista dei risultati, visto il solo punto raccolto nelle ultime tre. Sconfitte, per quello che può valere, comunque a testa alta contro Lazio e Roma, dove sono stati incassati cinque gol e segnati due. Mentre, nell'ultimo turno, il club granata ha strappato un punto in casa con la Fiorentina, creando spesso e volentieri i presupposti per vincerla, senza riuscirci. L'incontro odierno con la squadra di Calzona, sarà un bel banco di prova per Zapata e compagni, attualmente posizionati esattamente a metà classifica. I granata sono a quota 37 punti, con cinque lunghezze da rimontare proprio al Napoli, per il settimo posto, che significherebbe Conference League a fine anno.

PROBABILI FORMAZIONI — Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Torino (3-4-1-2): M. Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric