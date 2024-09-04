Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Napoli. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda la formazione partenopea guidata da Luciano Spalletti con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone che milita nel campionato di Serie A.