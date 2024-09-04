Si accende il mercato intorno a Lorenzo Lucca. L'ex calciatore rosanero, in forza al Napoli, non sta vivendo una grande stagione in Campania, con solo una rete siglata in tredici presenze. Per questo…
Napoli
Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Lorenzo Lucca,…
Il valzer delle panchine di Serie A quest'anno sembra essere acceso più che mai: dopo il rinnovo della fiducia di Italiano con il Bologna, che era stato cercato dai rossoneri, secondo quanto riportato…
Dino Zoff, grande ex di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito ai partenopei e ai bianconeri, che si affronteranno nella prossima giornata di Serie A. ### NAPOLI…
Napoli-Palermo, tifosi arrestati e daspati per un petardo portato allo stadio
Nella serata di ieri, a Napoli, si sono verificati arresti tra i tifosi del Palermo prima della partita di Coppa Italia contro il Napoli, giocata allo stadio "Maradona". Gli agenti della Digos di…
In una partita con un epilogo che sembrava già scritto, il Palermo dimostra tutta la differenza di qualità tra le due rose fornendo una prestazione deludente. Al di là della differenza di valori,…
È andata male al Palermo, ricoperto di gol al Maradona e in balia per tutti i 90 minuti dell’avversario. Gli errori del portiere Sirigu nei primi dieci minuti hanno pesato e indirizzato subito la…
La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo si è svolta in un clima di forte tensione, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per i rapporti tra le due tifoserie. Le autorità avevano…
E' tutto pronto per Napoli-Palermo. Alle ore 21:00, allo Stadio "Diego Armando Maradona", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Antonio Conte nella gara valevole per i sedicesimi…
Queste le formazioni ufficiali della gara Napoli-Palermo, valevole per i sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025, in programma alle ore 21.00. NAPOLI: 25 Caprile, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour,…
Durante un intervento su "Radio CRC", Claudio Anellucci, ex agente di Edinson Cavani, ha rivelato dettagli inediti sulla trattativa che portò il Matador al Napoli, una storia che avrebbe potuto avere…
La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo è imminente e Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, ha condiviso il suo punto di vista ai microfoni di "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli. SIRIGU E…
La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo riserverà un'assenza importante tra le fila degli azzurri. Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, non prenderà parte alla sfida a causa di…
La sfida tra Napoli e Palermo in Coppa Italia introduce una novità regolamentare. Una partita che potrebbe riservare grandi emozioni. La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, che si terrà allo…
La prossima sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo promette di essere un evento importante per entrambe le formazioni, con Napoli che punta a confermare il suo status di squadra competitiva e…
A poche ore dalla tanto attesa sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, a sette anni dall’ultimo incontro tra le due squadre, il Palermo ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona.
Il Palermo targato Alessio Dionisi fa visita al Napoli di Antonio Conte. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Diego Armando Maradona", i rosanero affronteranno gli azzurri nel match valevole per…
L'ex allenatore di Palermo e Napoli, Walter Novellino, riflette su un Napoli in crescita e sul possibile ritorno del modulo 4-4-2. La Coppa Italia rappresenta un'opportunità di turnover per gli…
Il Palermo ha reso noti i convocati per la partita di Coppa Italia di domani contro il Napoli. Tra le assenze spicca quella di Ionut Nedelcearu, fermato da un affaticamento muscolare accusato durante…
La sfida tra Napoli e Palermo del 26 settembre sarà un altro capitolo di una storia calcistica intensa. Scopri i precedenti che hanno caratterizzato questa rivalità. NAPOLI-PALERMO: UNA RIVALITÀ…
La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l’incontro del 26 settembre in diretta, sia in TV che in streaming. NAPOLI-PALERMO: L'ATTESA CRESCE La Coppa Italia…
In diretta a "Radio Punto Nuovo", nel programma Punto Nuovo Sport, Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo, ha commentato la prossima sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, lanciando un…
Fabio Rossitto, ex centrocampista del Napoli e vice-allenatore del Palermo, è intervenuto durante il programma 1 Football Club, trasmesso su 1 Station Radio, per parlare dell'importanza della prossima…
Davide Lanzafame, ex giocatore del Palermo, ha commentato la sfida di giovedì tra i rosanero e il Napoli, valida per la Coppa Italia, durante il programma 1 Football Club, trasmesso da 1 Station…
Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Palermo nel 2019, è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per commentare l'imminente…
Segui la conferenza stampa del tecnico del Palermo in tempo reale con il live di Mediagol minuto per minuto
Manca poco ormai alla tanto attesa sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo del 26 settembre alle ore 21:00, valida per i sedicesimi di finale, che si terrà allo stadio “Diego Armando Maradona”.
"Dieci cambi del Napoli contro il Palermo? Ho i miei dubbi". Così Bortolo Mutti, ex allenatore dei rosanero e degli azzurri tra le altre, ai microfoni di "Radio Goal". Diversi i temi trattati, tra cui…
Napoli-Palermo, i rosanero si allenano al Renzo Barbera in vista della Coppa Italia. Dionisi punta su…
Il Palermo nella giornata ha ripreso ad allenarsi allo stadio "Renzo Barbera". I rosanero dopo il pareggio di sabato contro il Cesena sono dunque tornati in campo per prepararsi al meglio per la sfida…
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di Coppa Italia: il Palermo affronterà il Napoli di Antonio Conte allo stadio "Maradona" giovedì 26 settembre alle ore 21:00. La squadra…