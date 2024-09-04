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Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Napoli. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda la formazione partenopea guidata da Luciano Spalletti con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone che milita nel campionato di Serie A.
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Ex Palermo, Lucca: “Napoli? Ambiente stupendo”

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Lorenzo Lucca,…

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Napoli-Palermo: ecco cosa succederebbe in caso di parità

La sfida tra Napoli e Palermo in Coppa Italia introduce una novità regolamentare. Una partita che potrebbe riservare grandi emozioni. La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, che si terrà allo…

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COPPA ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PALERMO

Il Palermo targato Alessio Dionisi fa visita al Napoli di Antonio Conte. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Diego Armando Maradona", i rosanero affronteranno gli azzurri nel match valevole per…

SSC Napoli v US Citta di Palermo - Serie A

Napoli-Palermo: Dove vedere la sfida tv e in streaming

La partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo promette emozioni. Ecco dove seguire l’incontro del 26 settembre in diretta, sia in TV che in streaming. NAPOLI-PALERMO: L'ATTESA CRESCE La Coppa Italia…

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Napoli-Palermo: Il dato incredibile sui biglietti venduti

Manca poco ormai alla tanto attesa sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo del 26 settembre alle ore 21:00, valida per i sedicesimi di finale, che si terrà allo stadio “Diego Armando Maradona”.