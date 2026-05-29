Il mercato del Napoli comincia a entrare nel vivo e, come spesso accade in questa fase della stagione, tra idee, sondaggi e prime valutazioni iniziano a emergere nomi pesanti. Tra questi ci sarebbe anche quello di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, finito nelle riflessioni del club azzurro per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire la situazione del centravanti serbo. Nessuna trattativa concreta o accelerazione imminente, ma semplicemente una richiesta di informazioni per comprendere eventuali margini dell’operazione e valutare se possano esistere condizioni favorevoli per imbastire un discorso più approfondito. L’interesse nasce dalla volontà del club partenopeo di capire quali possano essere le migliori opportunità sul mercato per rinforzare l’attacco. Vlahović, nonostante stagioni vissute tra alti e bassi, resta uno degli attaccanti più forti e completi del campionato italiano, un centravanti capace di garantire presenza fisica, gol e peso offensivo. Le sue qualità sono note: attacca la profondità, sa giocare spalle alla porta e può reggere da solo il peso del reparto avanzato. È chiaro però che si tratta di una pista tutt’altro che semplice. A rendere complicata questa operazione ci sono diversi fattori: il valore economico del cartellino e un ingaggio molto importante da parte dell'attaccante ex Fiorentina

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