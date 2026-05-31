Il Napoli dopo avere affidato la panchina a Massimiliano Allegri, sta cominciando il lavoro per il calciomercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società campana vorrebbe riportare ad Allegri Adrien Rabiot, allenato da lui sia alla Juventus che nella sua precedente esperienza al Milan. Il francese avrebbe dato già la sua disponibilità a trasferirsi.

Non si tratta della prima volta in cui Aurelio De Laurentiis cerca di accaparrarsi il francese. Infatti, l'anno scorso, quando il centrocampista era all'Olimpique Marsiglia, il Napoli lo avrebbe sondato ma il Milan ebbe la meglio.

Da capire adesso se la società rossonera deciderà di privarsi del francese o se deciderà di tenerselo. Si attendono novità in tal senso nelle prossime ore.

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