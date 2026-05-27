Il mercato del Napoli non passerà soltanto dai nuovi acquisti, ma anche dalle valutazioni sui giocatori destinati a rientrare dai prestiti. Tra i nomi che potrebbero tornare al centro del progetto azzurro c’è quello di Lorenzo Lucca, attaccante reduce dall’esperienza lontano dal club partenopeo e profilo che potrebbe ritagliarsi un ruolo importante in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il futuro del centravanti sarebbe strettamente legato anche alla scelta del prossimo allenatore. In particolare, le quotazioni di permanenza di Lucca aumenterebbero sensibilmente in caso di approdo sulla panchina azzurra di Vincenzo Italiano, tecnico considerato particolarmente adatto a valorizzare un attaccante con le sue caratteristiche fisiche e tecniche.

Il tema della guida tecnica resta infatti centrale in casa Napoli, impegnato nella costruzione di un nuovo ciclo dopo una stagione vissuta tra cambiamenti, aspettative e risultati altalenanti. La società sta riflettendo sul profilo migliore a cui affidare la squadra e il nome di Vincenzo Italiano continua a essere accostato con insistenza al progetto azzurro. In questo scenario, alcune valutazioni di mercato potrebbero cambiare radicalmente, compresa quella relativa a Lorenzo Lucca.

L’attaccante, grazie alla sua struttura fisica, alla capacità di attaccare la profondità e al lavoro spalle alla porta, rappresenterebbe infatti un profilo ideale per un sistema di gioco verticale e aggressivo come quello spesso proposto da Italiano. Un calcio intenso, basato su ritmo, pressione e grande coinvolgimento offensivo, in cui un centravanti con caratteristiche simili potrebbe trovare spazio e continuità.

Fino a poche settimane fa, l’idea di una nuova cessione o di un’altra esperienza lontano dal Napoli sembrava la strada più probabile. Oggi, invece, lo scenario potrebbe cambiare. Il ritorno dal prestito non sarebbe necessariamente solo un passaggio formale, ma potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per convincere il club e ritagliarsi un posto stabile all’interno della rosa.

Molto dipenderà dalle prossime decisioni societarie, dalla scelta dell’allenatore e dalle strategie di mercato. Ma una cosa appare chiara: il nome di Lorenzo Lucca potrebbe tornare improvvisamente centrale nelle riflessioni del Napoli, soprattutto se sulla panchina azzurra dovesse arrivare Vincenzo Italiano.