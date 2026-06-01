Continua il momento di evoluzione del Napoli. Mentre Massimiliano Allegri continua a trattare la rescissione del contratto con il Milan, il Napoli comincia a sondare il terreno per iniziare ad accogliere le richieste del tecnico livornese.

Le prime richieste di Max

Sarà cruciale la parola di Allegri per il prossimo calciomercato del Napoli. I primi nomi che circolano in questi giorni confermano la sinergia che De Laurentiis ha già garantito all'ormai ex allenatore del Milan (anche se al momento risulta ancora sotto contratto con i rossoneri). Il primo nome. come raccontato, è Rabiot, suo fedelissimo che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe già dato la propria disponibilità ad Allegri. Il francese è stato acquistato dal Milan a fine mercato su volere dello stesso tecnico. Caldissima, quindi, l'asse Milano-Napoli. Non solo Allegri, anche il suo fedelissimo potrebbe seguirlo.

Anche Gila a Napoli?

Tra i profili attenzionati da Max risulta Mario Gila, 25enne seguito con interesse già dalla passata stagione, in uscita dalla Lazio. Il centrale viene da un paio di stagioni molto positive nella capitale, arricchite con leadership e titolarità praticamente garantita. Il suo innesto, oltre a garantire un nome di spicco di campionato, risulterebbe molto azzeccato rispetto alle caratteristiche richieste dal tecnico livornese. Inoltre, lo spagnolo è in scadenza tra un anno e non sembra esserci aria di rinnovo a Formello.

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