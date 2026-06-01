Non si era sbilanciato sul suo futuro Kevin De Bruyne che negli scorsi giorni aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato" .

Le parole al veleno contro l'ormai ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha creato una polemica. Con anche Stellini che ha dichiarato: "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia".

Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente seminato il dubbio sulla permanenza al Napoli di De Bruyne. Ma, secondo quanto riportato da TMW, per il nuovo allenatore dei partenopei, Massimiliano Allegri, il belga rappresenterebbe una priorità assoluta. Non vorrebbe privarsi del fuoriclasse ex Manchester City.

Nei prossimi giorni De Bruyne dovrebbe avere un incontro con l'ex tecnico della Juve e il direttore sportivo Giovanni Manna per chiarire il suo futuro.

Massimiliano Allegri avrebbe già in mente il ruolo da affidargli: la mezzala nel centrocampo a tre. Una posizione ritenuta ideale che esalterebbe le sue caratteristiche: visione di gioco e capacità di incidere negli ultimi metri.

La volontà del Napoli è quella di convincere De Bruyne a restare per diventare uno dei volti più importanti del progetto tecnico nuovo. L'interpretazione tattica diventerebbe uno dei punti cardine del nuovo Napoli. Da capire adesso se anche la volontà del belga sia quella di rimanere in Campania o quella di partire, ma quella della società azzurra è chiara.

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