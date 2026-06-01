Si avvicina il capitolo finale della telenovela che riguarda Massimiliano Allegri e il Milan. Il prossimo allenatore del Napoli sta per chiudere definitivamente il suo secondo ciclo al Milan, pronto a unirsi alla corte di De Laurentiis. Allegri è stato esonerato il giorno dopo Milan-Cagliari, ultima giornata di Serie A che è costata cara ai rossoneri, fuori dalla Champions. Il tecnico livornese è ancora sotto contratto con il Milan, e sta trattando la risoluzione per trasferirsi al Napoli. E ci siamo quasi...

La ricostruzione

Come detto prima, Allegri non potrà firmare con il Napoli finché non risolverà il contratto con il Milan. Lo scorso luglio Max ha firmato un contratto triennale, con cifre importanti, ed è ancora a libro paga della società rossonera nonostante l'esonero. Allegri, da quasi due settimane, sta trattando con il club per ottenere una buonuscita, ma il Milan ha sempre declinato la proposta, sicuro del "cedimento" del tecnico livornese a lungo termine. I legali di Allegri sono all'opera per poter risolvere il contratto, e adesso, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Max sarebbe disposto a rinunciare a una o due mensilità. L'accordo per la risoluzione, quindi, si avvicina.

Il contratto di DeLa

A Napoli De Laurentiis ha già preparato il contratto per Allegri: un ricco biennale da 5 milioni a stagione, con l'aggiunta di un'opzione di rinnovo per un terzo anno, legata al verificarsi di determinate condizioni (come la vittoria del campionato). L'accordo è pressoché totale, e la risoluzione con il Milan è in arrivo. Manca sempre meno all'approdo di Allegri alle pendici del Vesuvio.

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