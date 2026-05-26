Qualcosa si sta muovendo sul fronte allenatore in casa Napoli. Dopo l'addio di Conte della scorsa settimana, le voci si sono rincorse. Ma ad oggi la corsa sembra essere tra due profili ben diversi: Italiano e Allegri.

CONTATTI CON ITALIANO, RESISTE ALLEGRI

I partenopei hanno avuto dei contatti positivi con Italiano nelle ultime ore - come riportato da Gianluca Di Marzio. Il tecnico del Bologna lascerà i rossoblu dopo due anni, con una Coppa Italia in bacheca. L'altro nome che rimane sempre nei radar di De Laurentiis è Max Allegri, dopo l'esonero al Milan degli scorsi giorni. Con l'ex allenatore della Juve - tra le altre - c'è già un accordo di massima per un contratto biennale, ma continuano i contatti anche con Italiano. La corsa a due non sembra destinata a finire molto presto.