Mancava solo l'ufficialità adesso è arrivata: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Lo ha comunicato la società stessa pubblicando una nota sul suo sito ufficiale.

Lascia il capoluogo dopo due stagioni considerabili positive. Nella prima ha ottenuto risultati molto soddisfacenti vincendo il terzo scudetto della storia degli azzurri, andando oltre quelle che erano le aspettative iniziale. Nella seconda non ha mantenuto il livello della prima arrivando secondo alle spalle di un Inter dominante, ma nel complesso una stagione positiva caratterizzata da molte sfortune.

Nella mattinata odierna è stato trovato l'accordo per la rescissione consensuale con la società azzurra. Il Napoli nelle prossime ore annuncerà il prossimo allenatore, che, con ogni probabilità, fa il nome di Massimiliano Allegri. Di seguito il comunicato dell'addio di Conte:

IL COMUNICATO

"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!"

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