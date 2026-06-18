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Il Napoli guarda al futuro e valuta possibili soluzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili finiti sotto osservazione nelle ultime ore c'è anche quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham e della Nazionale italiana, protagonista di una crescita costante negli ultimi anni fino ad affermarsi in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha manifestato interesse per il portiere classe 1996, monitorando attentamente la situazione in vista delle prossime settimane di mercato. Al momento, però, non si tratta di una trattativa concreta, ma di un'opzione che potrebbe prendere quota soltanto a determinate condizioni.

La chiave dell'operazione è infatti rappresentata dal mercato in uscita. Il Napoli prenderebbe in considerazione un affondo per Vicario solamente nel caso in cui uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club. La dirigenza partenopea vuole infatti mantenere un elevato livello di competitività tra i pali e considera il portiere del Tottenham un profilo di assoluto affidamento per esperienza internazionale e qualità tecniche. Sul giocatore, tuttavia, non ci sono soltanto gli azzurri. Anche la Juventus continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. I bianconeri hanno individuato in Emiliano Martinez la prima scelta per la porta, ma qualora la trattativa per il campione del mondo argentino non dovesse andare a buon fine, il nome di Vicario potrebbe tornare prepotentemente in cima alla lista.

Il futuro del portiere italiano resta dunque tutto da scrivere. Napoli e Juventus osservano interessate, mentre il Tottenham attende eventuali sviluppi. Molto dipenderà dagli incastri del mercato e dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

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