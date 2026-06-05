Il nuovo corso del Napoli riparte da alcune certezze. Tra queste ci sono senza dubbio Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due campioni che, nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, sembrano intenzionati a continuare la propria esperienza in maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la volontà dei due nazionali belgi è quella di restare a Napoli e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, pronto a inaugurare la sua nuova avventura sulla panchina partenopea. Una notizia che fa sorridere il tecnico livornese, convinto che l’esperienza e la qualità dei due possano rappresentare un valore aggiunto fondamentale per il progetto della prossima stagione. In particolare, Allegri avrebbe apprezzato molto la recente prestazione di Lukaku con la nazionale del Belgio nell'amichevole contro la Croazia. L'attaccante ha trovato la via del gol e ha mostrato una condizione fisica incoraggiante, lasciando impressioni molto positive allo staff tecnico azzurro.

Non è un mistero che Allegri abbia sempre stimato il centravanti belga. Già ai tempi della Juventus, insieme all'attuale direttore sportivo Giovanni Manna, aveva tentato di portarlo in bianconero. Ora, a distanza di tempo, potrebbe finalmente avere l'opportunità di allenarlo e costruire attorno a lui il reparto offensivo del Napoli. Con De Bruyne pronto a garantire qualità e leadership in mezzo al campo e Lukaku deciso a rilanciarsi definitivamente, il Napoli di Allegri inizia a prendere forma attorno a due protagonisti che non sembrano avere alcuna intenzione di salutare il Maradona.

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