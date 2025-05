Milan, obiettivo Allegri ma lui aspetta il Napoli: il punto

Il valzer delle panchine di Serie A quest'anno sembra essere acceso più che mai: dopo il rinnovo della fiducia di Italiano con il Bologna, che era stato cercato dai rossoneri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Milan starebbe cercando di convincere Allegri. L'ex Juve vorrebbe però aspettare il Napoli, alle prese con la situazione Conte. I rossoneri faranno di tutto per cercare di non farsi sfuggire anche il secondo obiettivo per la panchina, dopo il no, come detto prima, di Italiano. Per il tecnico sarebbe un ritorno.