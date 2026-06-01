L'attuale direttore tecnico della Pistoiese, Massimo Taibi, si è espresso ai microfoni di tuttomercatoweb rispetto ai temi più caldi degli ultimi giorni.

SERIE A

Partendo dal massimo campionato, l'ex Reggina ha parlato di Allegri e Italiano: "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore. Sfida vinta con Italiano? Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità. Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri - continua - vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso".

SERIE B

L'ex portiere ha anche affrontato il tema della Serie B e - in maniera specifica - del Palermo. I rosanero hanno abbandonato i play-off alle semifinali, scontrandosi contro un Catanzaro che - grazie a una gara d'andata vinta 3-o - ha passato il turno: "Palermo? La partita contro il Catanzaro ha rovinato i piani, purtroppo i rosanero hanno sbagliato la gara più importante. Ma va dato merito al Catanzaro e al Direttore Ciro Polito che da anni costruisce organici di grande livello con poche risorse", conclude.