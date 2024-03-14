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Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative alla Associazione Calcio Milan. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i rossoneri con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra lombarda che gioca le partite in casa allo stadio "San Siro" di Milano e che milita nel campionato di Serie A. Il Milan giocherà la Champions League 2023/2024 partendo dalla fase a gironi. Il Milan vanta nel proprio Palmares ben diciannove scudetti, sette Champions League, due Coppe delle Coppe e cinque Supercoppa UEFA, tre Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo per club, una Coppa Mitropa e due Coppe Latine. La formazione allenata da Stefano Pioli si è classificata al quarto posto nella passata stagione in massima serie, guidata dai gol di Olivier Giroud e Raphael Leao, gli assist di Sandro Tonali e l'estro di Theo Hernandez, oltre che alle rivelazioni Malick Thiaw e del capitano Davide Calabria.
Atalanta Juventus

Milan, ufficiale il ritorno di Allegri in panchina

Dopo 11 anni Allegri torna al Milan. Dopo tante voci che si sono rincorse nelle ultime ore, l'ex Juventus è il nuovo tecnico dei rossoneri. Ha firmato un contratto fino al 2028, e avrà il compito di…

Juventus Allegri

Milan, raggiunto accordo con Allegri: la situazione

Si prospetta una stagione di grandi cambiamenti in casa Milan, dopo il deludente ottavo posto di quest'anno. Il primo nodo, quello dell'allenatore, sembra essersi sciolto: secondo quanto riportato da…

Cagliari Juventus

Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le italiane

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Terza giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…