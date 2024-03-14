Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative alla Associazione Calcio Milan. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i rossoneri con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra lombarda che gioca le partite in casa allo stadio "San Siro" di Milano e che milita nel campionato di Serie A. Il Milan giocherà la Champions League 2023/2024 partendo dalla fase a gironi. Il Milan vanta nel proprio Palmares ben diciannove scudetti, sette Champions League, due Coppe delle Coppe e cinque Supercoppa UEFA, tre Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo per club, una Coppa Mitropa e due Coppe Latine. La formazione allenata da Stefano Pioli si è classificata al quarto posto nella passata stagione in massima serie, guidata dai gol di Olivier Giroud e Raphael Leao, gli assist di Sandro Tonali e l'estro di Theo Hernandez, oltre che alle rivelazioni Malick Thiaw e del capitano Davide Calabria.