L’ex difensore del Milan Adil Rami, oggi lontano dai campi, ha rilasciato una lunga intervista a L’Équipe in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tra aneddoti curiosi e ricordi non…
Milan
Dopo 11 anni Allegri torna al Milan. Dopo tante voci che si sono rincorse nelle ultime ore, l'ex Juventus è il nuovo tecnico dei rossoneri. Ha firmato un contratto fino al 2028, e avrà il compito di…
Si prospetta una stagione di grandi cambiamenti in casa Milan, dopo il deludente ottavo posto di quest'anno. Il primo nodo, quello dell'allenatore, sembra essersi sciolto: secondo quanto riportato da…
Il valzer delle panchine di Serie A quest'anno sembra essere acceso più che mai: dopo il rinnovo della fiducia di Italiano con il Bologna, che era stato cercato dai rossoneri, secondo quanto riportato…
Roma, 14 Maggio 2025- il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni Battendo il Milan 1-0 allo stadio “Olimpico”.Un trionfo che ha…
È appena terminato il primo tempo della finale di Coppa Italia , Milan-Bologna. I primi 45’ si concludono in parità con il risultato di 0-0.
Amarcord Palermo: 16 anni fa la vittoria per 3-1 al Milan che fece impazzire il Barbera
Era il 30 novembre 2008, 16 anni fa, anno 2008, e il Palermo si trovava in un deludente decimo posto, con la solita ambizione di quegli anni d'oro rosanero di lottare per un piazzamento europeo. Dopo…
Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le partite delle italiane
Quarta giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
Calcio, martedì di Champions League: dove vedere le italiane
Terza giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
Il Milan e l'allenatore Julen Lopetegui hanno discusso del nuovo progetto tecnico e hanno trovato un accordo per il contratto. Lopetegui potrebbe essere ufficialmente bloccato questa settimana se la…
E' tutto pronto per il match più atteso dell'anno, quello che può decidere uno scudetto, oltre che una delle stracittadine più sentite in Italia e nel mondo. Questa sera, a partire dalle ore 20:45 si…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, la Roma ospiterà il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I…
Il Sassuolo ha sfiorato l'impresa contro il Milan, "fermandosi" sul risultato di 3-3 e facendosi recuperare un doppio vantaggio. Al gol del solito Pinamonti si è aggiunta la doppietta dell'ormai…
Derby italiano ai quarti di finale di Europa League, con il Milan che ospiterà la Roma nella sfida di andata in programma questa sera, giovedì 11 aprile, a "San Siro". Il ritorno è previsto tra una…
"Si tratta di un'altra competizione, ma l'obiettivo è molto importante per entrambe le squadre. Il nostro avversario è in forma, ha giocatori di qualità e sarà difficile da affrontare. Noi però siamo…
Parola a Davide Calabria. Il capitano e terzino destro del Milan - ai microfoni di RadioTV Serie A - ha raccontato diversi aneddoti che riguardano la sua lunga esperienza in rossonero. Di seguito, le…
In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile, la Lega A ha reso noti giorni ed orari delle prossime tre giornate, dalla trentunesima alla trentatreesima: Roma-Lazio si…
Giorno dei sorteggi per le sfide dei quarti di Europa League. Il prossimo aprile, le squadre italiane torneranno a giocarsi obiettivi importanti su campi internazionali. Di seguito tutte le gare…
Termina il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Milan. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Stefano Pioli: Slavia Praga-Milan 1-3: Pulisic e Leao ancora…