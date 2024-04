Sassuolo-Milan, Ballardini: “Stop Toljan un problema. Un pari con una grande squadra”

LA PARTITA CON LA SALERNITANA - "Dopo la partita di Salerno si era detto, 'mamma mia, avete pareggiato, la squadra subirà un contraccolpo' e invece questa partita ti dà la consapevolezza che se tu fai le cose fatte bene per tutta la partita tu te la giochi bene fino alla fine. Il caldo, l'avversario, per me il messaggio è questo e tu se sei ancor più bravo come squadra nel gioco, per me dobbiamo essere più bravi in uscita, con più personalità. L'ordine, l'impegno, la cattiveria in fase difensiva, insieme al gioco e alla gestione della palla con l'attacco dello spazio: per me queste cose il Sassuolo le può fare bene. Se noi abbiamo preso i 2 gol a Salerno è responsabilità nostra perché anche a Salerno abbiamo avuto più di una situazione per andare sul 3-1. Abbiamo preso il 2-1 a Salerno perché eravamo in 10 con Thorstvedt fuori, abbiamo preso il 2-2 al 91'. Per me dipende da noi: se siamo più bravi e possiamo esserlo, noi ci toglieremo delle soddisfazioni, se invece non siamo più bravi vuol dire che meritiamo di prendere degli schiaffi. Abbiamo le qualità, anche a livello di impegno, per fare ancora meglio".