Europa League, sorteggio dei quarti di finale: male l’Atalanta, c’è Milan-Roma

Giorno dei sorteggi per le sfide dei quarti di Europa League. Il prossimo aprile, le squadre italiane torneranno a giocarsi obiettivi importanti su campi internazionali. Di seguito tutte le gare sorteggiate per quanto riguarda i quarti di finale Europa League: L'andata in casa della prima estratta l'11 aprile, il ritorno una settimana dopo, il 18. Milan-Roma, Liverpool-Atalanta, Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia. La finale di Europa League si giocherà a Dublino, Aviva Stadium, il 22 maggio. La vincente di Benfica-Marsiglia troverà in semifinale chi passa tra Liverpool e Atalanta. La vincente di Milan-Roma contro la vincente di Bayer-West Ham. Andata a San Siro o all'Olimpico e in Portogallo o Francia per l'altra semifinale.