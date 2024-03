Tolosa-Lione, le probabili formazioni: Sage punta su Matic e Tolisso. Ok Dallinga

Tolosa e Lione si sfidano in un match intrigante per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. Venerdì 15 marzo alle ore 21:00 allo "Stadium Municipal" sarà il momento di un confronto che promette spettacolo e punti pesanti per la classifica. Entrambe le squadre si presentano all'incontro in un ottimo stato di forma. Il Tolosa, reduce da tre vittorie consecutive, ha inanellato una serie di prestazioni convincenti e si è issato a metà classifica. Il Lione, invece, dopo un avvio di stagione in salita, ha trovato continuità e ora insegue un posto in Europa. Le motivazioni non mancano quindi da entrambe le parti. Il Tolosa vuole consolidare la sua posizione nella parte sinistra della classifica, mentre il Lione cerca di accorciare il distacco dalle zone nobili. Il pronostico è incerto. Il Tolosa, in virtù del fattore campo, potrebbe avere un leggero vantaggio, ma il Lione ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Ci si attende una partita equilibrata e combattuta, con possibili sorprese.