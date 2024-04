Milan-Inter, le probabili formazioni: c’è Mkhitaryan. Leao da punta sfida Lautaro

La preview e le probabili formazioni del derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il posticipo della trentatreesima giornata di Serie A.

E' tutto pronto per il match più atteso dell'anno, quello che può decidere uno scudetto, oltre che una delle stracittadine più sentite in Italia e nel mondo. Questa sera, a partire dalle ore 20:45 si gioca Milan-Inter , a San Siro .

I padroni di casa cercheranno vestirsi da guasta feste. Stefano Pioli e i suoi sono reduci dalla pesante eliminazione dall'Europa League, per mano della Roma di Daniele De Rossi, qualificatasi per le semifinali. L'unico obiettivo rimasto ai rossoneri è il consolidamento del secondo posto, insieme al successo di oggi, fondamentale per conservare almeno l'orgoglio di aver rinviato i festeggiamenti agli eterni rivali nerazzurri, primi a quota 83 punti e avanti di 14 lunghezze sui rossoneri fermi a 69.