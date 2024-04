Monza-Atalanta 1-2: De Ketelaere e Tourè decisivi all’U-Power Stadium. La classifica

Continua a sorridere l'Atalanta, che dopo l'accesso in semifinale di Europa League torna a vincere in Serie A contro il Monza. All'U-Power Stadium termina 1-2 grazie alle reti di De Ketelaere nel primo tempo e di Touré nella ripresa, entrambe su assist di Lookman. I nerazzurri salvati dal palo che nell'ultima azione del match ha tolto a Maldini, autore del gol del 1-2 all'89', la gioia della doppietta. I ragazzi di Gasperini salgono al sesto posto in classifica momentaneamente a -1 dal quinto posto.