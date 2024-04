Roma-Milan, probabili formazioni: De Rossi con Dybala, Pioli ritrova Tomori

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Olimpico": si riparte dallo 0-1 conquistato dalla Roma a San Siro.

Mediagol ⚽️ 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 14:35)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, la Roma ospiterà il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi torneranno in campo dopo la sospensione della partita contro l'Udinese, in seguito al malore accusato da Evan NDicka. Si ripartirà dalla vittoria conquistata dalla Roma nell'andata a San Siro grazie alla rete siglata da Mancini. Per staccare il pass per la semifinale alla squadra di Daniele De Rossi basterà, dunque, il pareggio. Se il club capitolino ha già annunciato il rinnovo del tecnico qualunque cosa accada, Stefano Pioli si giocherà una buona fetta di futuro. Una gara che si preannuncia apertissima. La squadra vincitrice si troverà di fronte la vincente tra West Ham e Bayer Leverkusen.

Il Milan arriva al match dal pareggio per 3-3 ottenuto sul campo del Sassuolo. Sono sessantanove i punti conquistati fin qui dai rossoneri, che occupano il secondo posto della classifica di Serie A, a +6 dalla Juventus terza. Uno score frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, con sessantatré gol all'attivo e trentasette reti subite. Occupa il quinto posto a quota cinquantacinque punti la Roma, che sta attraversando un buon momento. In campionato, infatti, non perde dal 10 febbraio contro l'Inter. Uno score frutto di sedici successi, sette pareggi ed otto ko; cinquantasei le reti siglate in trentuno partite, trentacinque i gol incassati.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da De Rossi, Pioli ritrova Tomori ma non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, nel dettaglio, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Simon Kjaer. Mentre il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di NDicka, oltre allo squalificato Bryan Cristante: a sostituirlo sarà Bove, in vantaggio su Aouar. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1. In attacco entrambi si affideranno ai titolarissimi con Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku da una parte, il tridente composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud dall'altra.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. Allenatore: Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer/Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV — La sfida fra Roma e Milan sarà visibile su Sky Sport e DAZN, come tutto il resto dell'UEFA Europa League. Sull'emittente satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Il match, inoltre, andrà in onda in chiaro su Rai 1 ed in diretta streaming su Sky Go, NOW e Rai Play.

