Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata: Milan-Inter di lunedì sera

Tanti gli scontri diretti in programma nel mese di aprile e anche i primi possibili verdetti del campionato.

In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile, la Lega A ha reso noti giorni ed orari delle prossime tre giornate, dalla trentunesima alla trentatreesima: Roma-Lazio si giocherà sabato 6 aprile alle ore 18:00, Juventus-Fiorentina domenica 7 alle ore 20:45. Nella trentaduesima spicca il derby della Mole Torino-Juventus, in programma sabato 13 aprile alle 18:00, mentre nel turno successivo il derby di Milano, Milan-Inter che andrà in scena lunedì 22 aprile alle ore 20:45.