L'Inter, dopo la bruttissima sconfitta in finale di Champions League e l'addio di Inzaghi, si appresta ad uno stravolgimento totale per il prossimo anno. In tal senso, la panchina lasciata dal tecnico…
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Calcio, mercoledì di Champions League: dove vedere le partite delle italiane
Quarta giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
Serie A, Inter-Juve spettacolo, Roma umiliata, Conte resta primo: tutto sulla 9° giornata
Dopo le partite di domenica 27 ottobre, è terminata la nona giornata di Serie A, caratterizzata come sempre da partite che hanno portato conferme, ribaltamenti e spettacolo. LA ZONA SCUDETTO…
Serie A, Inter e Juve per la vetta, Bologna-Milan a rischio? Tutto sul prossimo turno
Al via la nona giornata di Serie A, con numerose squadre pronte a contendersi i tre punti. Il big match Inter-Juventus spicca in primo piano come la sfida più attesa. UDINESE-CAGLIARI venerdì alle…
di Leandro Ficarra Stupore e ostinazione feroce. Magnetismo e gioia ebbra. Quanta dolcezza nell'incredulità di quegli occhi sgranati. Spalancati il giusto per farci entrare i sogni suoi e dell'intera…
Le condizioni di salute di Totò Schillaci, iconico bomber dell'Italia ai Mondiali del 1990, ex Messina, Juventus ed Inter, tra le altre, tengono in apprensione e col fiato sospeso tutto il mondo del…
Il Sassuolo è ad un passo da Ionut Radu. La trattativa che porterebbe il portiere classe 1997 alla corte di Fabio Grosso, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", sarebbe in via di…
Il nuovo direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis è già a lavoro per potenziare l'organico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi con l'obiettivo di costruire una rosa che possa puntare al…
"È una partita che ti dà emozioni forti. Io penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque. Chiaramente giochiamo contro i campioni d'Italia che sono fortissimi, ma per me il Sassuolo ha…
E' tutto pronto per il match più atteso dell'anno, quello che può decidere uno scudetto, oltre che una delle stracittadine più sentite in Italia e nel mondo. Questa sera, a partire dalle ore 20:45 si…
Parola a Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter - ai microfoni di Dazn - ha commentato il pareggio maturato tra le mura di San Siro, nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di…
Il Cagliari di Claudio Ranieri strappa un punto d'oro in rimonta al Meazza sfiorando anche il colpaccio nel finale: Shomurodov e Viola rispondono a Thuram e Calhanoglu (rigore per fallo di mano di…
"Sono felice ed orgoglioso oggi di essere a Palermo, un ambiente eccezionale. Stiamo provando a costruire qualcosa di diverso". Così Giovanni Gardini in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Bluenergy Stadium. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, l'Udinese ospiterà l**'Inter** nel match che chiuderà la trentunesima giornata del…
Inter-Empoli, Nicola: "Serve non abbattersi. Primo gol? Dinamica non chiara"
L'Empoli di Nicola incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La formazione toscana esce sconfitta dal monday night di Serie A disputato sul campo della capolista Inter. Due a zero il…
Juan Jesus non si difenderà in altre sedi. Il brasiano ha infatti deciso di non presentare nessun ricorso alla giustizia ordinaria per il caso relativo alle presunte offese razziste di Francesco…
In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile, la Lega A ha reso noti giorni ed orari delle prossime tre giornate, dalla trentunesima alla trentatreesima: Roma-Lazio si…
"Ti faccio nero": è questa la frase che Francesco Acerbi ha ammesso di aver detto all'indirizzo di Juan Jesus in occasione della sfida tra Inter e Napoli di domenica scorsa. Versione che quest’ultimo…
Il direttore Xavier Jacobelli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento
Sul caso Acerbi-Juan Jesus interverrà la Procura Federale. L'intervento è stato ufficialmente richiesto dal giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea. "Il Giudice sportivo - è quanto si…
Francesco Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale. Come informa la Figc, il difensore dell'Inter ha spiegato al CT Luciano Spalletti e ai compagni di squadra - come previsto dalla policy interna…