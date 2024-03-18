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Inter

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative all'Inter. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda la formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di cdi Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko che milita nel campionato di Serie A.
Chivu

Inter, ufficiale l'arrivo di Chivu

L'Inter, dopo la bruttissima sconfitta in finale di Champions League e l'addio di Inzaghi, si appresta ad uno stravolgimento totale per il prossimo anno. In tal senso, la panchina lasciata dal tecnico…