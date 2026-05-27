Aria di addii in casa Juventus, che dopo la cocente delusione della mancata qualificazione in Champions, si è già messa a lavoro per il calciomercato.

Andrea Cambiaso potrebbe essere uno dei sacrificabili. Il terzino, titolare inamovibile sia con Spalletti e Tudor, ha sofferto spesso in zona difensiva e potrebbe salutare la formazione bianconera.

In tal senso, secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, Cambiaso avrebbe attirato gli interessi di Como, Inter e Barcellona (seppur in maniera meno intensa).

Il Como in seguito alla qualificazione in Champions è alla ricerca di italiani da inserire in Lista Uefa, e avrebbe trovato in Cambiaso il profilo perfetto.