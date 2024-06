Calciomercato Palermo, il ds De Sanctis in visita alla sede dell’Inter: il motivo

Il nuovo direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis è già a lavoro per potenziare l'organico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi con l'obiettivo di costruire una rosa che possa puntare al salto di categoria, colmando diverse lacune emerse nelle ultime due stagioni. Come riportato dalla redazione di "FcInterNews", questa mattina lo stesso De Sanctis ha fatto visita alla sede dell'Inter. Nel dettaglio, il noto dirigente avrebbe chiesto alla società nerazzurra la lista dei calciatori che l'Inter sarebbe disposta a cedere in prestito per valutare chi potrebbe essere utile alla causa rosanero, battendo - dunque - in anticipo la possibile concorrenza. Ma non solo; i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni sul giovane talento di proprietà del Palermo, Giuseppe Pipitò. Considerato un vero e proprio predestinato, il classe 2010 è considerato il 14enne migliore d'Italia. Ad oggi il club più interessato resterebbe la Juventus, ma - oltre ai nerazzurri - ci sarebbe stato un sondaggio anche della Roma.