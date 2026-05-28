Il club nerazzurro individua in Marco Palestra il profilo ideale per la fascia destra in caso di addio di Denzel Dumfries, ma convincere l’Atalanta resta complicato
L’Inter comincia a pianificare il proprio futuro e guarda già alle possibili mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i dossier più caldi sul tavolo della dirigenza nerazzurra c’è quello relativo alla fascia destra, reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Denzel Dumfries, da tempo seguito da diversi club europei e considerato uno dei possibili sacrifici di mercato per finanziare nuove operazioni.
In questo scenario, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società avrebbe già individuato il profilo ritenuto ideale per raccogliere l’eventuale eredità dell’esterno olandese: si tratta di Marco Palestra, giovane talento dell’Atalanta, considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama italiano per caratteristiche tecniche, margini di crescita e adattabilità al sistema di gioco nerazzurro.
La scelta dell’Inter non sarebbe casuale. Palestra viene visto come un giocatore moderno, capace di interpretare il ruolo di esterno a tutta fascia grazie a corsa, intensità e qualità nelle due fasi di gioco. In un sistema tattico che richiede grande partecipazione offensiva ma anche attenzione difensiva, il suo profilo rappresenterebbe una soluzione di prospettiva, con il potenziale per crescere progressivamente all’interno di un contesto altamente competitivo.
Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. L’Atalanta, infatti, considera Marco Palestra un patrimonio tecnico importante e non sembra intenzionata a privarsene facilmente. Il club bergamasco continua a puntare fortemente sulla valorizzazione dei propri giovani e potrebbe opporre resistenza davanti a qualsiasi tentativo di affondo, soprattutto se non accompagnato da un’offerta ritenuta adeguata.
Il possibile intreccio resta inoltre strettamente legato al destino di Denzel Dumfries. L’esterno olandese continua a essere osservato con attenzione sul mercato internazionale e una sua eventuale partenza aprirebbe inevitabilmente la necessità di intervenire con decisione sulla corsia destra. In quel caso, il nome di Marco Palestra salirebbe ulteriormente nelle gerarchie dell’Inter, pronta a investire su un profilo giovane ma già considerato pronto per il salto di qualità.
Per il momento, però, resta una pista complessa. L’Inter ha scelto il proprio obiettivo, ma convincere l’Atalanta sarà probabilmente la parte più difficile di una trattativa destinata a entrare nel vivo solo nelle prossime settimane.
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